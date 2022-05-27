Названа зарплата Мане в «Баварии»

Стала известна потенциальная зарплата вингера «Ливерпуля» Садио Мане в «Баварии».

Ранее журналист Флориан Плеттенберг из Sky Germany сообщил о том, что «Бавария» намерена выкупить Мане у «Ливерпуля».

Источник сообщает, что мюнхенский клуб заплатит за вингера не более 50 миллионов евро, а зарплата футболиста составит в районе 12-15 миллионов евро в год.

Ранее стало известно, что сенегалец сообщит о решении после финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

30-летний Садио Мане выступает в «Ливерпуле» с 2016 года, за это время он забил 120 мячей и сделал 48 голевых передач в 268 встречах.