Терри и Фердинанд вступили в конфликт в социальных сетях

Бывший защитники «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и «Челси» Джон Терри обменялись неприятными словами в адрес друг друга.

В одной из программ на британском телевидении Фердинанд поставил Терри на пятое место в топ-5 лучших защитников в АПЛ. После этого Терри отреагировал и похвастался в социальных сетях количеством титулов и наград.

Фердинанд отреагировал, написав в одной из социальных сетей такой пост: «В тот момент, когда нужно начать продвигать свои собственные рекорды и статистику, самое время заняться своим хрупким эго.

Тебе повезло, что я даже поставил тебя в пятерку лучших после дела о расизме с моим братом, так что будь благодарен, что ты это сделал».

Спорт двух прославленных английских защитников закончился после фразы Терри: «Хрупкое эго ставит себя на первое место. Спасибо, что поставил меня в пятерку лучших».