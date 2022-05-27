Перишич согласовал контракт с «Тоттенхэмом»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич согласовал условия личного контракта с лондонским «Тоттенхэмом». Об этом стало известно благодаря информации от журналиста Мигеля Дилэйни.

Источники близкие к игроку уверены в том, что «Тоттенхэму» удастся перебить предложения «Челси» и «Ювентуса». В стане «шпор» Перишич может воссоединится со своим бывшим тренером по миланскому «Интеру» – Антонио Конте.

Напомним, что Перишич пока не спешит продлевать истекающий контракт с миланским «Интером». Хорват считает, что другие клубы могут предложить ему более выгодные условия, чем «нерадзурри».