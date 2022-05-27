«Ливерпуль» намерен осуществить трансфер Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в Англии, пишет Fichajes.

По данным испанского издания, «Ливерпуль», который, вероятнее всего расстанется летом с вингером Садио Мане, намерен подписать 17-летнего испанца. Стоит отметить, что редакция ссылается на то, что о контракте Гави, который истекает летом 2023 года, нет никакой информации в СМИ. «Ливерпуль» хочет воспользоваться затишьем в переговорах и переманить воспитанника «Бетиса» в Англию.

17-летний Гави дебютировал за основную команду «Барселоны» в сезоне-2021/22. Он сыграл во всех турнирах 47 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал шесть результативных передач. Футболист сыграл шесть матчей за сборную Испании, но результативными действиями не отметился.