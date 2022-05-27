Лоллишон: «Когда я посоветовал «Челси» купить Менди, я знал, что он станет вишенкой на торте»

Бывший тренер вратарей лондонского «Челси» Кристоф Лоллишон вспомнил о том, как посоветовал клубу подписать голкипера Эдуара Менди из французского «Ренна», который к тому моменту был многим неизвестен.

«Когда я посоветовал «Челси» купить Менди, я знал, что он станет вишенкой на торте. Я следил за ним с его первой игры во втором дивизионе Франции за «Реймс». В первую очередь я рассказал о нём Петру Чеху», – цитирует Лоллишона Footmercato.

Напомним, что Кристоф Лоллишон в конце сезона покинул «Челси» после 16 лет работы в клубе. Он был в «Челси» с тех пор, как за команду выступал Петр Чех, который ныне работает техническим директором.