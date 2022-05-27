Гюндоган: «Сложно представить лучшее будущее, чем игра за «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган намекнул, что хотел бы остаться в клубе. Ранее немецкого хавбека связывали с уходом из команды, а в его услугах якобы были заинтересованы несколько клубов из Бундеслиги.

«В ближайшее время мы обсудим ситуацию с клубом. Мы сядем, обменяемся мнениями и примем лучшее решение. Честно говоря, мне сложно представить для себя лучшее будущее, чем игра за «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы», – цитирует футболиста Sport Witness.

Напомним, что в прошлое воскресенье Гюндоган оформил дубль в матче против «Астон Виллы» и помог «Манчестер Сити» совершить камбэк, который позволил команде защитить чемпионский титул АПЛ