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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган: «Сложно представить лучшее будущее, чем игра за «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы»

27 Мая 2022 • 17:59 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган намекнул, что хотел бы остаться в клубе. Ранее немецкого хавбека связывали с уходом из команды, а в его услугах якобы были заинтересованы несколько клубов из Бундеслиги.

«В ближайшее время мы обсудим ситуацию с клубом. Мы сядем, обменяемся мнениями и примем лучшее решение. Честно говоря, мне сложно представить для себя лучшее будущее, чем игра за «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы», – цитирует футболиста Sport Witness.

Напомним, что в прошлое воскресенье Гюндоган оформил дубль в матче против «Астон Виллы» и помог «Манчестер Сити» совершить камбэк, который позволил команде защитить чемпионский титул АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Илкай Гюндоган
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