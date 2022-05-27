Конте останется в «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте продолжит руководить командой в следующем сезоне. Об этом стало известно благодаря информации от Фабрицио Романо. Итальянец обсудил с руководством своё будущее, после чего решил остаться.

Отмечается, что руководство пообещало Конте продлить контракт с нападающим Харри Кейном. Также Даниэль Леви заверил Антонио, что клуб постарается приобрести Ивана Перишича, который летом должен покинуть миланский «Интер» и стать свободным агентом.

Напомним, что Конте возглавил «Тоттенхэм» в конце осени, после чего сумел финишировать с командой в зоне Лиги чемпионов, обойдя конкурентов из «Арсенала» на два очка.