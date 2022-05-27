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Агент Лофтуса-Чика: «У моего клиента прекрасные отношения с Сарри, но мы не ведём переговоры с «Лацио»

27 Мая 2022 • 16:51 Комментировать

Агент полузащитника лондонского «Челси» Рубена Лофтуса-Чика прокомментировал слухи относительно летнего перехода своего клиента в римский «Лацио». Напомним, ранее сообщалось, что наставник «небесно-голубых» Маурицио Сарри хотел бы воссоединиться со своим бывшим подопечным на «Стадио Олимпико».

«У Рубена прекрасные отношения с Маурицио Сарри, но мы не ведём никаких переговоров с «Лацио». «Челси» остаётся топ-клубом даже несмотря на санкции, поэтому покинуть такую команду всё-равно было бы сложно», – цитирует агента Лофтсуса-Чика Tuttosport.

Ранее Лофтус-Чик заявлял, что показывал свой лучший в карьере футбол именно под руководством Сарри в сезоне 2018/19.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Маурицио Сарри Рубен Лофтус-Чик
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