Дудек – о Левандовски: «Думаю, он лучше всего подошёл бы «Ливерпулю» Клоппа»

Экс-голкипер «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Ежи Дудек считает, что его соотечественнику Роберту Левандовски стоит перебраться на «Энфилд». Поляк считает, что нападающий отлично подойдёт под игровой стиль Юргена Клоппа.

«Я считаю, что ему стоит поехать в английскую Премьер-лигу. Я так думаю, потому что он очень быстр и силён. По-моему, он лучше всего подошёл бы под игровой стиль Юргена Клоппа в «Ливерпуле», – цитирует Дудека Marca.

Напомним, что пока главным претендентом на трансфер Левандовски является каталонская «Барселона». Но мюнхенская «Бавария» не желает расставаться с поляком в это межсезонье.