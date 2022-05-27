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Карлос прошёл медобследование в «Астон Вилле»

27 Мая 2022 • 15:39 Комментировать

Защитник «Севильи» Диего Карлос сегодня должен полностью завершить свой переход в «Астон Виллу». Согласно данным от Фабрицио Романо, бразилец уже прошёл медобследование и сейчас находится в Англии для того, чтобы подписать контракт с «вилланами».

Напомним, что вчера «Астон Вилла» официально объявила о достижении соглашения с «Севильей» по трансферу Диего Карлоса. Сумма трансфера предположительно должна составить 31 миллион евро.

Ранее «Астон Вилла» уже выкупила из каталонской «Барселоны» полузащитника Фелипе Коутиньо. Также бирмингемцы подписали на правах свободного агента хавбека Бубакара Камара из «Марселя».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Диего Карлос Астон Вилла
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