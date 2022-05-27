«МЮ» не планирует покупать Райса

«Манчестер Юнайтед» решил отказаться от идеи приобретения полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации от Самюэля Лакхерста, манкунианцев отпугивает ценник в 100 миллионов фунтов, который «молотобойцы» установили за футболиста.

Сам Райс также не горит желанием переходить в «Манчестер Юнайтед» по той причине, что команда не смогла квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Напомним, что Райс ранее четырежды отвергал предложения «Вест Хэма» о продлении контракта. Футболист считает, что в это межсезонье будет готов уйти на повышение. Среди заинтересованных клубов есть «Челси».