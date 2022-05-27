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«Арсенал» предлагает «ПСЖ» купить Пепе

27 Мая 2022 • 14:51 Комментировать

Лондонский «Арсенал» предложил «ПСЖ» приобрести своего полузащитника Николя Пепе, который летом должен покинуть клуб из-за недостаточного количества игровой практики. Согласно информации от Адриена Гренье, спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос заинтересован в трансфере, но сейчас приоритетом парижан является Усман Дембеле, у которого заканчивается контракт с «Барселоной».

Напомним, что Николя Пепе ранее выступал во Франции за «Лилль». Летом 2019 года футболист перебрался в лондонский «Арсенал», который заплатил за него «догам» сумму свыше 80 миллионов евро. Тем не менее, ивуариец не смог заиграть на «Эмирейтс», из-за чего может покинуть команду этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Николя Пепе
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