Каррагер: «Ньюкасл» станет большой проблемой для «Арсенала» в следующем сезоне»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что «Ньюкасл» станет еще одним клубом, который поборется за путёвку в Лигу чемпионов.

«Ньюкасл» в этом году купил игроков, которые достойны АПЛ. Но остальные пока не дотягивают, скажем прямо», - сказал Каррагер в интервью The Overlap.

Тем не менее, эксперт считает, что в летнее межсезонье «сороки» станут еще сильнее и смогут составить конкуренцию «Тоттенхэму» и «Арсеналу» в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Я не понимаю, как «Арсенал» получит Лигу чемпионов в следующем сезоне. Я не думаю, что в начале следующего сезона, кого бы они ни пригласили, «Арсенал» будет близок к четверке лучших. Но я могу оказаться неправым», - сказал Каррагер.

В этом сезоне «Ньюкасл» занял 11-е место в АПЛ, отстав от зоны Лии чемпионов на 22 очка.