Кунде обойдётся «Челси» в 60 миллионов евро

Стала известна цена, за которую «Севилья» согласится отпустить своего защитника Жюля Кунде в лондонский «Челси». Согласно данным от Diario AS, андалузский клуб не будет стоять на пути у своего футболиста, если «синие» предложат им 60 миллионов евро.

Ранее сам Кунде был замечен в Лондоне, где мог вести переговоры с «Челси». Ряд авторитетных источников уже сообщил, что француз согласовал с командой Томаса Тухеля условия личного контракта.

Напомним, что вчера «Севилья» официально продала своего другого защитника – Диего Карлоса, который станет игроком «Астон Виллы» за 31 миллион евро.