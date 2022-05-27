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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» хочет купить Туанзебе

27 Мая 2022 • 14:40 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе летом может перебраться в «Брайтон». Согласно Football Insider, главный тренер «чаек» Грэм Поттер лично заинтересован в этом трансфере.

«Брайтон» уверен, что ему удастся заключить сделку с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Туанзебе, так как футболист не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага, который приступит к работе во главе команды в начале июля.

Отметим, что вторую половину нынешнего сезона Туанзебе провёл на правах аренды за итальянский «Наполи». Футболист ранее также выступал в английской Премьер-лиге в составе «Астон Виллы

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Аксель Туанзебе
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