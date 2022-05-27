«Брайтон» хочет купить Туанзебе

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе летом может перебраться в «Брайтон». Согласно Football Insider, главный тренер «чаек» Грэм Поттер лично заинтересован в этом трансфере.

«Брайтон» уверен, что ему удастся заключить сделку с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Туанзебе, так как футболист не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага, который приступит к работе во главе команды в начале июля.

Отметим, что вторую половину нынешнего сезона Туанзебе провёл на правах аренды за итальянский «Наполи». Футболист ранее также выступал в английской Премьер-лиге в составе «Астон Виллы