Мане раньше мог перейти в «МЮ»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что перед переходом на «Энфилд» летом 2016 года у него был вариант с трансфером в «Манчестер Юнайтед». Сенегалец заявил, что изменил своё решение в последний момент.

«У меня было всё согласовано с «Манчестер Юнайтед». Всё было готово, но в последний момент я сказал себе: «Нет, нужно переходить в «Ливерпуль», – цитирует сенегальского форварда издание Goal.

Напомним, что Мане перебрался в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за сумму около 40 миллионов евро. За свою карьеру сенегалец также успел поиграть в австрийском «Зальцбурге».