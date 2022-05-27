«Тоттенхэм» сыграет с «Ромой» Моуринью в товарищеском турнире в Израиле

«Тоттенхэм» сыграет с «Ромой» Жозе Моуринью в предсезонном товарищеском турнире в Израиле. Матч пройдет 30 июля в Хайфе, сообщает The Athletic.

Этот матч станет первым для Моуринью против «шпор» с тех пор, как его уволили из лондонского клуба в апреле 2021 года. Месяц спустя бывший менеджер «Челси» и миланского «Интера» возглавил «Рому».

«Рома» в этом сезоне выиграла Лигу конференций и заняла шестое место в чемпионате Италии, а «Тоттенхэм» обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Шпоры» также отправятся в Южную Корею в преддверии кампании 2022–23 годов, где 16 июля сыграют с «Севильей».