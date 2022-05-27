«МЮ» может заблокировать трансфер Хендерсона

«Манчестер Юнайтед» летом может не отпустить своего голкипера Дина Хендерсона в «Ньюкасл» на постоянной основе. Журналист Сэмюэл Лакхёрст сообщает, что в руководстве клуба опасаются, что совершат ошибку, отпустив Хендерсона.

Таким образом руководство «Манчестер Юнайтед» скорее склоняется к варианту с годичной арендой, но сам футболист хотел бы уйти на постоянной основе. 25-летний Хендерсон ранее демонстрировал впечатляющую игру в аренде за «Шеффилд Юнайтед». Тренерский штаб понимает, что вратарю нужна игровая практика, но они также опасаются, что могут лишиться очень талантливого голкипера.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов предложить «Манчестер Юнайтед» резервного вртарая Карла Дарлоу и доплату за трансфер Хендерсона.