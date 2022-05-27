«Арсенал» хочет приобрести Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко летом может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». По информации от The Telegraph, игрок сборной Украины станет одной из целей главного тренера «канониров» Микеля Артеты в это межсезонье.

Зинченко оказался в «Манчестер Сити» летом 2016 года, перейдя в команду из «Уфы». В свой первый сезон футболист отправился в аренду в ПСВ Эйндховен, где не смог закрепиться в основе. По возвращению на «Этихад» Зинченко стал игроком ротации в «Манчестер Сити», но при этом бывали периоды, когда защитник был основным в ключевых отрезках сезона.

Контракт 25-летнего Зинченко с «Манчестер Сити» истекает через два года.