Джеррард настаивает на трансфере Суареса в «Астон Виллу»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард настаивает на том, чтобы клуб подписал нападающего Луиса Суареса, который летом станет свободным агентом после того, как у него истечёт контракт с мадридским «Атлетико».

По информации от The Telegraph, Джеррард лично хочет пригласить в команду Суареса, с которым выступал в «Ливерпуле» на протяжении трёх с половиной сезонов. Ранее Джеррард уже подписал в «Астон Виллу» своего бывшего партнёра по «Ливерпулю» Филиппе Коутиньо, с которым Суарес также играл за «Барселону».

Отмечается, что сам Суарес не против присоединится к Джеррарду и Коутиньо в «Астон Вилле». Бирмингемцы ранее уже приобрели хавбека Бубакара Камара и защитника Диего Карлоса.