«Арсенал» и «Лестер» заинтересованы в аренде Колвилла

Защитник «Челси» Леви Колвилл может провести следующий сезон на правах аренды за лондонский «Арсенал» или «Лестер». По информации Низара Кинселлы, эти клубы заинтересованы в том, чтобы усилить свой состав с помощью молодого английского таланта.

Этот сезон Колвилл провёл на правах аренды за «Хаддерсфилд». Своей игрой молодой защитник привлёк внимание многих клубов. В воскресенье футболисту предстоит сыграть за «терьеров» в финале плей-офф Чемпионшипа против «Ноттингем Форест».

Отмечается, что главный тренер «Челси» Томас Тухель может оставить Колвилла в основе на следующий сезон. Немец оценит игру защитника на предсезонной подготовке.