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«Вулверхэмптон» хочет получить за Невеша 50 миллионов евро

27 Мая 2022 • 13:23 Комментировать

«Вулверхэмптон» хочет получить за полузащитника Рубена Невеша 50 миллионов евро. Игроком активно интересуется «Барселона».

Невеш перешел в «Вулверхэмптон» в 2017 году, помог клубу попасть в АПЛ и стал один из самых стабильных и надежных полузащитников чемпионата Англии. К игроку проявляет огромный интерес «Барселона», которая видит в футболисте достойную замену Серхио Бускетсу. «Волки» не собираются удерживать игрока, но будут требовать за его трансфер 50 миллионов евро, сообщает SPORT.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 33 игры, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш
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