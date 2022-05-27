«Вулверхэмптон» хочет получить за Невеша 50 миллионов евро

«Вулверхэмптон» хочет получить за полузащитника Рубена Невеша 50 миллионов евро. Игроком активно интересуется «Барселона».

Невеш перешел в «Вулверхэмптон» в 2017 году, помог клубу попасть в АПЛ и стал один из самых стабильных и надежных полузащитников чемпионата Англии. К игроку проявляет огромный интерес «Барселона», которая видит в футболисте достойную замену Серхио Бускетсу. «Волки» не собираются удерживать игрока, но будут требовать за его трансфер 50 миллионов евро, сообщает SPORT.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 33 игры, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.