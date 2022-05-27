«Фулхэм» хочет подписать форварда сборной Украины

Вернувшийся в элитный английский дивизион лондонский «Фулхэм» может этим летом подписать украинского форварда «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.

По информации инсайдера Экрема Конура, «дачники» хотят в летнее трансферное окно подписать соглашение 32-летним футболистом украинской сборной, который после окончания этого сезона станет свободным агентом. Помимо «Вест Хэма» Ярмоленко также выступал за дортмундскую «Боруссию», киевское «Динамо» и «Десну».

В этом сезоне Андрей Ярмоленко провёл в английском чемпионате 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.