Романо: «Барселона» интересуется Магуайром»

«Барселона» обратила внимание на защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Каталонский клуб находится в поисках центрального защитника.

Самый дорогой защитник в мире, Магуайр присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2019 году из «Лестера» за 100 миллионов евро. Но прошедший сезон стал одним из самых неудачных в карьере футболиста.

Одним из клубов, в которых защитник может «освежить» свою карьеру, может стать «Барселона», заявил эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо. Каталонский клуб находится в поисках центрального защитника и сообщается, что одним из кандидатов на эту роль может стать капитан «Юнайтед».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забив 1 гол.