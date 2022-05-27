Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Барселона» интересуется Магуайром»

27 Мая 2022 • 11:57 Комментировать

«Барселона» обратила внимание на защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Каталонский клуб находится в поисках центрального защитника.

Самый дорогой защитник в мире, Магуайр присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2019 году из «Лестера» за 100 миллионов евро. Но прошедший сезон стал одним из самых неудачных в карьере футболиста.

Одним из клубов, в которых защитник может «освежить» свою карьеру, может стать «Барселона», заявил эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо. Каталонский клуб находится в поисках центрального защитника и сообщается, что одним из кандидатов на эту роль может стать капитан «Юнайтед».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забив 1 гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Фабрицио Романо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
11:57 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Барселона» интересуется Магуайром»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Кавани не перейдёт в «Салернитану»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Терри и Рио Фердинанд снова поссорились в соцсетях
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры о переходе Мукиеле 1
10:28 · Англия. Премьер-лига
Касильяс: «Камбэки – это прекрасно, но нужна и вишенка на торте»
10:08 · Англия. Премьер-лига
Арнольд: «В «Манчестер Юнайтед» грядут большие перемены»
09:58 · Англия. Премьер-лига
Конате: «Финал Лиги чемпионов в моём родном городе – это мечта»
09:51 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Появление Роналду плохо повлияло на Фернандеша» 1
09:27 · Англия. Премьер-лига
Скоулз назвал игру Кавани «главным позором» этого сезона
09:20 · Англия. Премьер-лига
Карвахаль – о Салахе: «Надеюсь, он не обидится за ещё одно поражение от «Реала» 1
09:12 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Реала»
09:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» видит в Нкунку замену Салаху
09:00 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон назвал человека, без которого он бы не заиграл в «Ливерпуле»
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет получить 55 миллионов евро за Кукурелью
08:43 · Англия. Премьер-лига
Альмирон может перебраться в «Эвертон» или «Фулхэм»
Все новости
Рекомендуем