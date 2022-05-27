Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Салернитану». Об этом сообщил спортивный директор итальянского клуба Вальтер Сабатини.

«Я не хочу обманывать наших фанатов. Кавани недосягаем, у него слишком высокая зарплата», — цитирует Сабатини La Repubblica.

Также спортивный директор отметил, что 39-летний полузащитник Франк Рибери хочет остаться в «Салернитане», которая смогла сохранить прописку в итальянской Серии А по итогам прошедшего сезона, заняв 17-е место в турнирной таблице.

В минувшем сезоне 35-летний Кавани провёл в составе манкунианцев 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.