Терри и Рио Фердинанд снова поссорились в соцсетях

Бывшие защитники сборной Англии Джон Терри и Рио Фердинанд не могут разобраться, кто из них лучший.

Вражда между игроками возобновилась в четверг, когда Фердинанд опубликовал свой топ-5 лучших центральных защитников АПЛ в истории, поставив Терри на четвертое место, себя при этом указав на первом.

Легенда «Челси» ответил на пост, сославшись на статистику: «Мнения – это хорошо, но статистика не лжет», - написал Терри.

Фердинанд, в свою очередь, сообщил Терри, что уже попадание в пятерку является «огромным счастьем» для защитника «синих».

«Хрупкое эго заставляет тебя ставить себя на первое место. Спасибо, что поставил меня в пятерку лучших», - ответил Терри.

Конфликт между двумя защитниками берет начало в 2014 году. Тогда бывший капитан «Челси» был дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован ФА на 300 тысяч евро после обвинений в расистских высказываниях в адрес брата Рио Фердинанда, Антона. После этого Рио разорвал отношения с Терри, назвав того «идиотом».

Бывшие футболисты продолжают выяснять отношения, но теперь уже на полях социальных сетей.