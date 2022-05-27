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«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры о переходе Мукиеле

27 Мая 2022 • 10:42 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры о переходе защитника «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле.

Футболист ранее играл под руководством Ральфа Рангника, который исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

Контракт Мукиеле с немецким клубом заканчивается следующим летом и «РБ Лейпциг» все еще надеется на продление соглашения. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» надеется в летнее межсезонье осуществить переход игрока, стоимость которого оценивается в 10 – 15 миллионов евро, сообщает L’Équipe .

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Норди Мукиеле
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