«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры о переходе Мукиеле

«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры о переходе защитника «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле.

Футболист ранее играл под руководством Ральфа Рангника, который исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

Контракт Мукиеле с немецким клубом заканчивается следующим летом и «РБ Лейпциг» все еще надеется на продление соглашения. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» надеется в летнее межсезонье осуществить переход игрока, стоимость которого оценивается в 10 – 15 миллионов евро, сообщает L’Équipe .

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.