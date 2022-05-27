Арнольд: «В «Манчестер Юнайтед» грядут большие перемены»

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд уверен, что назначение Эрика тен Хага поможет клубу добиться долгосрочного успеха, хотя и предупреждает, что это не будет достигнуто «в одночасье».

«Мы понимаем, что фанаты разочарованы и хотят видеть изменения и улучшения, и я могу заверить их, что мы очень сильно разделяем это разочарование внутри клуба», - заявил Арнольд на клубном форуме.

Он отметил, что уверен в том, что тен Хаг сможет возродить былые традиции клуба.

«Грядут перемены благодаря действиям, предпринимаемым для достижения долгосрочного успеха. Он не будет достигнут в одночасье, но мы полны решимости добиться этого», - добавил гендиректор «МЮ».

Эрик тен Хаг уже практически стал у руля команды. Несмотря на большие ожидания, ранее руководство «МЮ» уже сообщило, что не стоит ждать в летнее трансферное окно прихода многочисленных звезд.