Скоулз назвал игру Кавани «главным позором» этого сезона

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о выступлении форварда Эдинсона Кавани в прошедшем сезоне.

«Кавани, я думаю, был позором в этом году, он почти никогда не играл», — сказал он в интервью Premier League Productions.

Скоулз отметил, что «невнятная» игра нападающего в целом символизирует то, что творилось с «Юнайтед» в этом сезоне.

«Кто поможет тен Хагу привести клуб в чувство? В руководстве все еще царит беспорядок, мы не знаем, что будет в будущем», - отметил Скоулз.

В этом сезоне Кавани провел в АПЛ 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.