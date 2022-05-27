Ришарлисон попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Реала»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон летом может перебраться в один из грандов Европы.

Руководство «Эвертона» не горит желанием продавать бразильского форварда, но клуб испытывает финансовые проблемы. Это может подтолкнуть англичан заработать на игроке в летнее трансферное окно.

Футболистом сборной Бразилии интересуются «Реал» и «ПСЖ», сообщает Mail. Сам нападающий не сообщал о своем желании покинуть «Эвертон», но возможность участия в Лиге чемпионов может изменить планы Ришарлисона.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.