Хендерсон назвал человека, без которого он бы не заиграл в «Ливерпуле»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал журналистам о том, благодаря кому он сумел заиграть в мерсисайдской команде.

Хендерсон сказал, что на его карьеру очень сильно повлиял бывший наставник «красных» Кенни Далглиш, который уважительно относился к нему с самого первого дня. Полузащитник отметил, что если бы не Далглиш, то его бы здесь, возможно, просто не было бы.

Напомним, что в этом сезоне Джордан Хендерсон провёл в английском чемпионате 35 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.