«Брайтон» хочет получить 55 миллионов евро за Кукурелью

«Брайтон» оценил защитника Марка Кукурелью в 55 миллионов евро. Игроком интересуются «Челси» и «Манчестер Сити».

Ранее была информация, что главным претендентом на футболиста является «Манчестер Сити», однако, после смены владельца, в гонку за защитником также включился «Челси». Как сообщает The Sun, трансфер футболиста может обойтись в 55 миллионов евро.

Кукурелья перешел в «Брайтон» из «Хетафе» прошлым летом и произвел впечатление своей игрой в минувшем чемпионате АПЛ.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.