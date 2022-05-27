Альмирон может перебраться в «Эвертон» или «Фулхэм»

Полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон может перейти в «Эвертон» или «Фулхэм» в летнее трансферное окно.

Альмирон с большим шумом перешел в «Ньюкасл» в январе 2019 года из клуба МЛС «Атланта Юнайтед» за 25 миллионов евро. Первоначально полузащитник поразил фанатов «сорок» скоростью, динамизмом и прессингом, но в прошедшем сезоне игрок потерял место в основном составе.

Ожидается, что летом «Ньюкасл» еще более укрепит линию полузащиты, что значительно сократит игровое время Альмирона. К нему уже проявляют интерес «Эвертон» и «Фулхэм», сообщают южноамериканские СМИ.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 30 игр, забив 1 гол.