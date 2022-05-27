«Арсенал» интересуется Димарко

«Арсенал» интересуется защитником «Интера» Федерико Димарко.

По ходу своей карьеры Димарко успел поиграть в различных арендах, но в прошедшем сезоне защитник стал одним из основных игроков миланского клуба.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета находится в поиске футболиста, способного сыграть на разных позициях в обороне, и Димарко является одной из трансферных целей «канониров», сообщает TuttoMercatoWeb. Сумма потенциального трансфера оценивается в 20-25 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 32 игры, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.