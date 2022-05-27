Мусса Дембеле входит в сферу интересов нескольких клубов АПЛ

Нападающим «Лиона» Муссой Дембеле интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Футболист ранее провел несколько сезонов за «Фулхэм», поиграв как в АПЛ, так и в Чемпионшипе. В 56 матчах за лондонский клуб он забил 15 голов. После этого в его карьере был «Селтик», «Лион» и мадридский «Атлетико».

В прошедшем сезоне Дембеле стал основным нападающим французского клуба, успешно заменив Мемфиса Депая, перешедшего в «Барселону». В летнее межсезонье футболист может вернуться в АПЛ, сообщает Foot Mercato.

В прошедшем чемпионате Франции Дембеле провел 30 матчей, забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи.