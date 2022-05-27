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Мюллер отреагировал на слухи о переходе Мане в «Баварию»

27 Мая 2022 • 07:40 Комментировать

Старожил мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на появившиеся слухи о переходе сенегальского вингера Садио Мане, ныне выступающего за английский «Ливерпуль».

«Если бы все служи касательно «Баварии» были правдивыми, то в нашем составе уже было бы около 45 футболистов. В начале следующего месяца я приеду на клубную базу и точно скажу вам, кто там находится», - приводятся слова Томаса в соцсетях журналиста Хайко Ниддерера.

Ранее сообщалось, что Мане объявит о своем будущем после финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Действующий трудовой договор сенегальца со «красными» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Томас Мюллер Садио Мане
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