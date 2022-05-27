Конте хочет, чтобы «Тоттенхэм» подписал Перишича

Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет, чтобы боссы лондонской команды летом подписали контракт с хорватским полузащитником Иваном Перишичем.

По информации инсайдера Маттео Моретто, итальянский специалист хотел бы снова поработать с 33-летним хорватским футболистом, который пока не может договориться с «Интером» по поводу нового контракта. Напомним, что Перишич этим летом станет свободным агентом и может перейти в «Тоттенхэм» бесплатно.

В этом сезоне Иван Перишич провёл в итальянском чемпионате 35 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами.