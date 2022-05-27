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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» готовит предложение форварду сборной Франции

27 Мая 2022 • 07:33 Комментировать

Руководство «Ньюкасла» готовит предложение для молодого форварда «Байера» и французской сборной Муссы Диаби.

По информации издания L'Equipe, «сороки» хотели бы видеть 22-летнего французского футболиста в своей команде, но для этого английскому клубу придётся раскошелиться. Если верить источнику, то боссы «Ньюкасла» в ближайшее время сделают предложение Диаби, за которого «Байер» требует не менее 70 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Мусса Диаби провёл в немецком чемпионате в составе «фармацевтов» 32 матча, в которых забил 13 голов и сделал 12 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Мусса Диаби
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