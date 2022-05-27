«Тоттенхэм» интересуется молодым форвардом из Чемпионшипа

Лондонский «Тоттенхэм» активно интересуется молодым нигерийским форвардом «Дерби Каунти» Малколмом Эбиовеем.

По информации Daily Mail, 18-летний нигерийский футболист может этим летом перебраться в элитный английский дивизион. Интерес к Эбиовею проявляет не только лондонский «Тоттенхэм», но и «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить, что действующее соглашение юного форварда с «Дерби» рассчитано до июня этого года.

В этом сезоне Малколм Эбиовей провёл в подэлитном английском дивизионе 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.