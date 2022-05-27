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«Ньюкасл» готов выложить почти 60 млн евро за полузащитника «Лиона»

27 Мая 2022 • 07:12 Комментировать

Руководители «Ньюкасла» готовы выложить круглую сумму за бразильского полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета.

Как сообщает Times, «сороки» хотят летом заполучить в свои ряды 24-летнего бразильского футболиста, за которого английский клуб заплатит около 60 миллионов евро. Стоит отметить, что до этого в «Ньюкасл» из «Лиона» уже перешёл один бразилец, а именно полузащитник Бруно Гимараэс, за которого «сороки» выложили 42 миллиона евро.

Напомним, что в этом сезоне Лукас Пакета провёл во французском чемпионате 35 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лион Лукас Пакета
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