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«Тоттенхэм» может подписать форварда «Эвертона»

27 Мая 2022 • 06:53 Комментировать

Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон может в летнее трансферное окно сменить клубную прописку и перебраться в Северный Лондон.

По информации Daily Mail, 25-летний бразильский футболист этим летом вполне может покинуть мерсисайдскую команду и перебраться в лондонский «Тоттенхэм», который планирует усилить атакующую линию перед Лигой чемпионов. Стоит отметить, что в услугах Ришарлисона также заинтересованы «Арсенал» и мадридский «Реал».

В этом сезоне Ришарлисон провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Ришарлисон
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