Грилиш празднует чемпионский титул на Ибице вместе с братом Гари Линекера

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш славно поработал по ходу сезона, а теперь он хочет славно отдохнуть. Еще бы, в минувшем сезоне он впервые стал чемпионом Англии - Грилиш перебрался в «Манчестер Сити» в прошлом году.

А хорошо отдохнуть можно на испанском острове Ибица - известнейшем курортном месте. Именно туда и направился Грилиш, замеченный в престижном Ocean Beach Club в компании Уэйна Линекера - брата знаменитого Гари Линекера, лучшего бомбардира мексиканского чемпионата мира 1986 года.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Грилиш сыграл в 26 матчах по ходу сезона, забив при этом три гола.