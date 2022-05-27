Агент Озила: «Артета не хотел работать с моим подопечным»

Немецкий полузащитник Месут Озил был вынужден покинуть «Арсенал», и его агент Эркют Согут пояснил, по какой причине это произошло. По его словам, Озил не понравился новому тренеру «Арсенала» - испанскому специалисту Микеле Артете.

- Сперва его выставили из состава на кубковые матча, затем это случилось перед игрой АПЛ, и, наконец, за несколько дней до закрытия трансферного рынка нам сказали, что в нас не нуждаются. Времени среагировать уже практически не было. Честно говоря, меня удивила эта ситуация. Артета просто не хотел нас. Пришлось смириться, а что тут поделаешь? - вопрошает Согут в интервью Mirror.