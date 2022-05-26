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«Манчестер Юнайтед» предъявил ультиматум де Йонгу

26 Мая 2022 • 23:48 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» выдвинул условие полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу, сообщает The Sun.

По информации источника, боссы «красных дьяволов» выдвинули ультиматум игроку, так как не может получить внятного ответа футболиста на переход. Сообщается, что в ближайшие дни де Йонг должен ответить «МЮ» с ответом, хочет ли он переходить в английский клуб или нет. В противном случае «Манчестер Юнайтед» переключит своё внимание на других футболистов.

Помимо де Йонга трансферными целями команды называют Деклана Райса из «Вест Хэма» и Орельена Чуамени из «Монако».  

Напомним, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг работал с Френки де Йонгом в «Аяксе».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Ла Лига Апл Френки де Йонг
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