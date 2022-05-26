Де Йонг не покинет «Барселону», если клуб его об этом не попросит

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не собирается покидать команду в это межсезонье. Согласно данным от Sport Witness, нидерландец уйдёт из клуба только в том случае, если руководство лично его об этом попросит.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Барселона» может быть вынуждена продать де Йонга, который по версии немецкого портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро. Главный тренер Хави Эрнандес не исключил, что продажа нидерландца возможна.

Главным претендентом на де Йонга сейчас является «Манчестер Юнайтед». Новый тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лично настаивает на трансфере. Также хавбек интересен «Баварии» и «ПСЖ».