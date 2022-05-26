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Карлос официально стал игроком «Астон Виллы»

26 Мая 2022 • 19:44 Комментировать

«Астон Вилла» достигла официального соглашения с «Севильей» по трансферу центрального защитника Диего Карлоса. Об этом бирмингемский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Таким образом Диего Карлос стал вторым трансфером «Астон Виллы» в это межсезонье после подписания контракта с полузащитником Бубакаром Камара, который присоединился к команде на правах свободного агента из «Марселя».

Сумма сделки пока не разглашается. По информации от Фабрицио Романо, бирмингемский клуб заплатит «Севилье» за трансфер Карлоса 31 миллион евро. Скоро футболист прибудет на «Вилла Парк» для прохождения медицинского обследования.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Диего Карлос Астон Вилла
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