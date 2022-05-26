«Лидс» подписал контракт со звездой мужской сборной США Ааронсоном

«Лидс» объявил о подписании американского полузащитника Бренденом Аарсоном.

По информации ESPN, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, а контракт рассчитан до 2027 года. Стоит отметить, что Аарссон воссоединился с главным тренером команды Джесси Маршем. Ранее они вместе защищали цвета «РБ Зальцбург».

21-летний Ааронсон считается одним из самых перспективных игроков США и, вероятнее всего, сыграет за сборную США на чемпионате мира в Катаре.

«Лидс» завершил сезон на 17-м месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 38 очков. Команда гарантировала себе участие в АПЛ только в последнем 38-м туре, обыграв «Бернтфорд» (2:1).