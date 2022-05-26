Полузащитник «Барселоны» Дест может продолжить карьеру в «Лидсе»

Вингер «Барселоны» Сержино Дест может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний американец может перейти в «Лидс». В сезоне-2021/22 команда осталась в Премьер-лиге лишь в последнем 38-м туре, обыграв «Брентфорд» со счётом 2:1.

Дест в прошедшем сезоне принял участие в 31 матче за «Барселону» во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Он перешёл в каталонский клуб осенью 2020 года.

«Барселона» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка. Команда Хави отстала от «Реала» на 13 очков. В следующем сезоне каталонский клуб выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.