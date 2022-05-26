«Астон Вилла» прогрессирует в переговорах по Карлосу

Защитник «Севильи» Диего Карлос летом может продолжить карьеру в «Астон Вилле». По информации от Фабрицио Романо, бирмингемский клуб в последнее время добился большого прогресса в переговорах с испанским клубом.

Источник добавляет, что стороны пока далеки от соглашения, но при этом Карлос является одной из главных трансферных целей «Астон Виллы» на это лето. Сумма трансфера оценивается в размере 31 миллиона евро.

Напомним, что Диего Карлосом в зимнее трансферное окно интересовался «Ньюкасл». Сделка не состоялась, так как бразилец хотел доиграть сезон в команде Хулена Лопетеги.