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«Астон Вилла» прогрессирует в переговорах по Карлосу

26 Мая 2022 • 18:55 Комментировать

Защитник «Севильи» Диего Карлос летом может продолжить карьеру в «Астон Вилле». По информации от Фабрицио Романо, бирмингемский клуб в последнее время добился большого прогресса в переговорах с испанским клубом.

Источник добавляет, что стороны пока далеки от соглашения, но при этом Карлос является одной из главных трансферных целей «Астон Виллы» на это лето. Сумма трансфера оценивается в размере 31 миллиона евро.

Напомним, что Диего Карлосом в зимнее трансферное окно интересовался «Ньюкасл». Сделка не состоялась, так как бразилец хотел доиграть сезон в команде Хулена Лопетеги.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Диего Карлос Астон Вилла
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