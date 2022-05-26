Абрамович больше не является владельцем «Челси»

Сегодня, 26 мая, сделка по продаже «Челси» официально завершилась.

Новым владельцем лондонского клуба стал американский бизнесмен Тодд Бели. По данным британских СМИ бизнесмен заплатил за покупку команды около 5 миллиардов евро.

Стоит отметить, что Бели принадлежат доли в бейсбольном «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольном «Лос-Анджелес Лейкерс».

В конце февраля Роман Абрамович принял решение передать руководство командой попечительному совету «Челси». Напомним, сезон-2021/22 лондонцы завершили на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем сезоне «синие» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.