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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрамович больше не является владельцем «Челси»

26 Мая 2022 • 18:54 Комментировать

Сегодня, 26 мая, сделка по продаже «Челси» официально завершилась.

Новым владельцем лондонского клуба стал американский бизнесмен Тодд Бели. По данным британских СМИ бизнесмен заплатил за покупку команды около 5 миллиардов евро.

Стоит отметить, что Бели принадлежат доли в бейсбольном «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольном «Лос-Анджелес Лейкерс».

В конце февраля Роман Абрамович принял решение передать руководство командой попечительному совету «Челси».  Напомним, сезон-2021/22 лондонцы завершили на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем сезоне «синие» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Апл Тодд Бели
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